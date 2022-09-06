Алматинке помогли спасти дочь из сложной семейной ситуации

У алматинки Амины дочь-студентка познакомилась с парнем по имени Гани. Он сказал девушке, что живет за границей, а в Казахстан приехал в гости к дяде. Вскоре молодые поженились, но новоиспеченный супруг оказался радикалом. Мама не знала, как спасти свою дочь.

Эту историю мать девушки рассказала журналистам Zakon.kz, после чего проблемой заинтересовались юристы, которые решили безвозмездно помочь женщине.

Мама Амины вспоминает, что Гани сразу понравился ее дочери: "Когда она говорила о нем, буквально вся светилась. Она видела в нем только хорошее, восхищалась им и была сильно увлечена молодым человеком. Да и мне он тоже понравился: воспитанный, обходительный, эрудированный, многое знал, в десятках стран побывал. И речь у него была красивая, убедительная, и сам он был симпатичный, привлекательный, рослый джигит".

Через пару месяцев Гани сделал предложение девушке. На возражение мамы, что они не готовы к свадьбе, в том числе с материальной стороны, сказал: “Ничего этого не нужно, чем скромнее будет, тем лучше, пригласим только близких друзей и отметим в недорогом ресторане”. Так и сделали.

Дочь была безмерно счастлива, вместе с ней за нее радовалась мама, ведь она у нее была единственным ребенком.

– После бракосочетания молодые уехали на его родину и дальше еще куда-то собирались, так сказала мне дочь, – продолжает Амина. – Но точно не говорила, куда именно поедут. Сказала, может, в Турцию, а там посмотрим.

Дочка старалась звонить каждый день, но почему-то говорила немного, буквально две-три минуты и сразу прерывала разговор. Это маме показалось странным, но особого значения она этому не придавала. Думала, молодые, медовый месяц, новые места, новые знакомства, впечатления, не до мамы сейчас…

Так длилось до тех пор, пока дочь вообще не перестала выходить на связь. Более месяца от нее не было никакой весточки. В правоохранительные органы Амина не решалась обращаться, так как в одном из последних разговоров дочь почему-то сказала: “Мама, если я перестану какое-то время звонить, не переживай и никому не говори, у нас сейчас очень много всяких дел, я потом сама позвоню тебе”.

В один из летних дней дочь, наконец, позвонила и сказала, что они собираются ненадолго приехать в Алматы. Звонок опять был очень коротким, голос – торопливым.

Через неделю действительно приехали. Дочь сильно изменилась. Из веселой оптимистичной девочки вдруг превратилась в молчаливую угрюмую молодую женщину. Амина встревожилась.

– Доча, что с тобой? Что случилось? Он тебя не обижает? – осторожно и тихо спрашивала она дочку, но она глазами показывала в другую комнату, где за компьютером все время сидел Гани, и молчала.

Как-то вечером он ушел якобы к своим друзьям. Амина с дочерью остались одни, и тут она все рассказала маме.

Оказалось, что Гани – приверженец радикальной идеологии, состоит в некой деструктивной организации и многое ей запрещает. Заставляет носить только темную длинную одежду, не разрешает куда-либо ходить, работать, общаться с родственниками, с друзьями, так как они “кафиры” (неверующие. – Прим. ред.).

– Он запрещает мне появляться на людях, требует, чтобы я дома сидела, – жаловалась она маме. – Я хотела продолжить учебу в университете, но он категорически против, говорит, женщина не должна учиться в светском вузе, и что наши дети тоже не будут ходить в школу.

Амина поняла, что дочь попала в очень сложную ситуацию, что зять не тот человек, за которого себя выдает. Материнское сердце подсказывало, что дочь должна уйти от него, что в этом ее спасение, но как это сделать, как ей помочь, к кому обратиться – не знала. Говорить об этом родственникам тоже не хотела, ведь они все думали, что ее дочь удачно вышла замуж и счастливо живет с мужем за границей. Да и чем они могли помочь, если даже сама Амина не знала.

Проблема дочери стала ее головной болью, она днем и ночью думала, что делать, как помочь. Главное, считала Амина, надо сделать так, чтобы они быстрее развелись, пока обратно не уехали. Амина не хотела больше отпускать с ним свою дочь, опасаясь за ее будущее. Но как это сделать? В соцсетях о беде дочери она тоже не могла рассказать, так как не пользуется ими.

Однажды она увидела по телевизору, что Информационная система “Параграф” проводит во всех городах Казахстана большую уникальную юридическую акцию для населения – "Народный юрист" и что туда может обратиться любой желающий и решить свои наболевшие вопросы, связанные с правовыми спорами, конфликтами и в целом с защитой прав человека. Причем совершенно бесплатно.

Амина быстро записала время, адрес и в назначенный день пришла туда. Кстати, то, что она ранее не обращалась к адвокатам, объясняется тем, что у нее не было на это денег. А тут, говорят, будут десятки высокопрофессиональных известных юристов – правозащитники, прокуроры, полицейские, которые реально помогут людям и за это не возьмут ничего. Конечно, Амина особо не верила этому, памятуя, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но тем не менее ухватилась за эту акцию как за соломинку.

Была глубокая осень – конец ноября. “Народный юрист” проходил в здании Каспийского университета.

– Когда я пришла туда, увидела очень много людей. Большой зал был битком забит. За столом сидели разные юристы и отвечали на вопросы горожан, – вспоминает Амина. – Ко мне сразу подошли менеджеры и спросили, с каким вопросом я пришла. Я сказала, и они проводили меня к адвокатам и прокурорам, которые внимательно меня выслушали и полностью проконсультировали, объяснили, что должна делать моя дочь, какие действия необходимо ей предпринять для защиты своих прав, какие законы существуют и так далее.

По словам Амины, юристы помогали не только во время акции, но и после ее завершения, так как им приходилось часто к ним ходить и консультироваться, пока полностью не решили проблему дочери.

…Эта история закончилась тем, что дочери удалось развестись с мужем, он после этого уехал за границу, а она нашла свое настоящее счастье – вышла замуж за хорошего любящего человека, окончила университет и устроилась на работу по специальности.