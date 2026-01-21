Вебкам-империя разоблачена: громкое задержание показали силовики в Казахстане и Кыргызстане

В Бишкеке и на территории Казахстана ликвидирована сеть вебкам-студий, организованная группой лиц. Об этом Zakon.kz сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ КР) 21 января 2026 года.

Операция была проведена ГКНБ совместно с полицией Бишкека.

По подозрению в организации и содействии проституции и разврату через интернет задержаны четверо граждан Кыргызстана.

По данным следствия, участники преступной группы арендовали квартиры в разных районах Бишкека, где организовали вебкам-студии. В этих помещениях велись онлайн-трансляции откровенного характера на зарубежных интернет-платформах, включая Chaturbate, Stripchat и BongaCams.

Фото: ГКНБ КР

"Во время обысков по местам проживания задержанных правоохранители изъяли веб-камеры, осветительное оборудование, компьютерную технику, а также эротические костюмы и реквизит, используемые для онлайн-шоу". Пресс-служба ГКНБ КР

Установлено, что доходы от трансляций переводились в криптовалюте на электронные кошельки в системе Binance.

Фото: ГКНБ КР

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к организации и работе вебкам-сети.

