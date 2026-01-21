#Казахстан в сравнении
События

Тот самый "Борат": фанаты "Брюгге" оскандалились на матче с "Кайратом" в Астане

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 13:16 Фото: Zakon.kz
20 января 2026 года в Астане во время матча "Кайрат" – "Брюгге" на трибуне для болельщиков бельгийской команды сняли группу мужчин в необычной одежде, сообщает Zakon.kz.

В описании к распространяемым в соцсетях кадрах указано, что фанаты "Брюгге" разделись и показали купальники того самого "Бората".

По информации Департамента полиции (ДП) Астаны, мужчин задержали.

"По факту мелкого хулиганства и появления в общественном месте в состоянии опьянения возбуждено административное дело, материалы которого переданы в суд. Нарушители помещены в комнату временного задержания", – сообщили в ДП.

Фильмы о Борате – два псевдодокументальных комедийных фильма, созданных британским комиком Сашей Бароном Коэном, где он играет вымышленного казахского журналиста Бората Сагдиева. Картины вызвали критику как в Казахстане, так и за рубежом. Был запущен хештег #cancelborat (отменить Бората – ред.) против его показа. В Алматы передали петицию против "Бората" Генконсульству США.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
