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В Алматы одновременно в двух районах произошли пожары

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 08:05 Фото: pixabay
Ночью 27 мая в Наурызбайском и Жетысуском районах Алматы одновременно произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, первый инцидент случился в мкр. Калкаман Наурызбайского района. Там в подвальном помещении жилого дома произошло загорание макулатуры. Жители самостоятельно покинули свои квартиры. Спасатели ликвидировали пожар за полчаса с момента вызова.

Второй случай произошел в частном жилом доме Жетысуского района. Огонь распространился на площади 50 кв. м.

В обоих случаях жертв и пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.

Этой же ночью огнеборцы страны благополучно ликвидировали пожары также в Алматы, в Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях.

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