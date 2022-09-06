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Огонь со склона гор подбирается к частным домам в Алматы

пожар Фото: Zakon.kz
Пожарные работают оперативно и не дают пламени распространиться, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в тушении задействованы 106 человек, восемь единиц пожарной техники, четыре поливомоечных машины. Они ликвидируют загорание сухой травы на нескольких участках склонов горы Кенсай в Медеуском районе выше ул. Сарсенбаева.

Сообщается, что тушение пожара осложнялось перепадом высоты на склонах, порывами ветра, высокой травой (из-за которой создается высокое тепловое излучение). Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты – хлопушки и лопаты.

пожар

Фото: Zakon.kz

В 17:01 на некоторых направлениях с юго-восточной стороны склона пожар удалось локализовать, угроза перехода огня на частный жилой сектор снята.

Кроме того, горел сухостой на территории кладбища Кенсай-2, захоронения не повреждены.

В связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, – сообщили в ДЧС.

дым

Фото: Zakon.kz

Также сухостой горит по проспекту Рыскулова в районе Кульджинского тракта.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором виден дым в горах Алматы. В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали, что предварительная площадь пожара – 1,5 га.

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Елена Беляева
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