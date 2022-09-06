Огонь со склона гор подбирается к частным домам в Алматы
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в тушении задействованы 106 человек, восемь единиц пожарной техники, четыре поливомоечных машины. Они ликвидируют загорание сухой травы на нескольких участках склонов горы Кенсай в Медеуском районе выше ул. Сарсенбаева.
Сообщается, что тушение пожара осложнялось перепадом высоты на склонах, порывами ветра, высокой травой (из-за которой создается высокое тепловое излучение). Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты – хлопушки и лопаты.
Фото: Zakon.kz
Кроме того, горел сухостой на территории кладбища Кенсай-2, захоронения не повреждены.
В связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, – сообщили в ДЧС.
Фото: Zakon.kz
Также сухостой горит по проспекту Рыскулова в районе Кульджинского тракта.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором виден дым в горах Алматы. В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали, что предварительная площадь пожара – 1,5 га.