Частный дом загорелся в горах Алматы
Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео с пожара в горах Алматы. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС города, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, 25 июня около 17:13 сотрудники ДЧС выехали на тушение пожара в садовом товариществе "Ремизовка" в Бостандыкском районе. Отмечается, что огонь охватил одноэтажный частный дом.
По предварительным данным, пожар охватил 80 кв. м.
На месте работают 18 спасателей и три спецтехники.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в одном из кафе в Алматы.
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