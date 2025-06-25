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Происшествия

Частный дом загорелся в горах Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 18:25 Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео с пожара в горах Алматы. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС города, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, 25 июня около 17:13 сотрудники ДЧС выехали на тушение пожара в садовом товариществе "Ремизовка" в Бостандыкском районе. Отмечается, что огонь охватил одноэтажный частный дом.

По предварительным данным, пожар охватил 80 кв. м.

На месте работают 18 спасателей и три спецтехники.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в одном из кафе в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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