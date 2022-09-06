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В Алматы загорелся склон горы

В Алматы загорелся склон горы Фото: скриншот видео
В социальных сетях 6 сентября опубликовали видео, на котором виден дым в горах Алматы. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям, предварительная площадь пожара – 1,5 га.

Видео опубликовали в telegram-каналах. Сообщается, что пожар произошел в районе Кенсайского кладбища.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сводный отряд ДЧС Алматы по тушению природных пожаров (100 человек и восемь единиц техники) ликвидирует возгорание сухой травы на нескольких участках склонов в Медеуском районе по ул. Сарсенбаева, д. 210, 220, 232.

В Алматы загорелся склон горы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Имеется угроза распространения (огня. – Прим. ред.) на частные жилые дома.Пресс-служба ДЧС Алматы

В двух регионах страны – Костанайской и Восточно-Казахстанской областях – на протяжении нескольких дней тушат природные пожары.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 11 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.

На Востоке Казахстана тушат два пожара: один – на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство", Быковское лесничество, второй – на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа.

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Динара Халдарова
Алматы
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