Еще один пожар в Алматы: горит Кок-Тобе

В пресс-службе Департамента по ЧС сообщили, что, едва в 18:56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, пожарные были вынуждены ехать на второй схожий вызов, передает Zakon.kz.

В 18:58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова, около дома 78. Как уточняется, на склоне горы загорелась сухая трава.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором виден дым в горах Алматы. В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали, что предварительная площадь пожара – 1,5 га.

Позже стало известно, что огонь подбирался к частным домам, однако спасателям удалось локализовать угрозу.