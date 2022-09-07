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В фейк-рассылке обвинили бомбу и пьяного летчика в поджоге казахстанских лесов

пожар Костанайская область причина фейк сообщение Фото: пресс-служба МЧС РК
Казахстанцы в социальных сетях активно пересылают сообщение о причине пожаров в Костанайской области. Автор уверяет, что виной природной катастрофе послужила бомба, по ошибке сброшенная самолетом, сообщает Zakon.kz.

Также в публикации Stopfake.kz дополнительно сказано, что над Казахстаном якобы пролетал российский самолет Ту-95, за штурвалом которого находился нетрезвый пилот. Именно по его вине и была сброшена бомба.

В Министерстве обороны РК отреагировали на сообщение и отметили, что эта информация является фейковой.

Факт несанкционированного пролета над Казахстаном каких-либо иностранных воздушных суден является недостоверным.Пресс-служба МО РК

На данный момент истинные причины возникновения пожаров еще выясняются. Специалисты, работающие в комиссии, рассматривают сразу несколько версий.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области.

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Уже 4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га. 6 сентября оперштаб МЧС РК сообщил, что снята угроза населенным пунктам.

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