В фейк-рассылке обвинили бомбу и пьяного летчика в поджоге казахстанских лесов
Также в публикации Stopfake.kz дополнительно сказано, что над Казахстаном якобы пролетал российский самолет Ту-95, за штурвалом которого находился нетрезвый пилот. Именно по его вине и была сброшена бомба.
В Министерстве обороны РК отреагировали на сообщение и отметили, что эта информация является фейковой.
Факт несанкционированного пролета над Казахстаном каких-либо иностранных воздушных суден является недостоверным.Пресс-служба МО РК
На данный момент истинные причины возникновения пожаров еще выясняются. Специалисты, работающие в комиссии, рассматривают сразу несколько версий.
Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области.
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Уже 4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га. 6 сентября оперштаб МЧС РК сообщил, что снята угроза населенным пунктам.