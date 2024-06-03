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Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану

Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:32 Фото: pxhere
Встревоженные казахстанцы активно пересылают сообщение о том, что летом всех ждет изнуряющая жара. Автор убеждает, что якобы температура поднимется до 50 градусов, сообщает Zakon.kz.

Также в рассылке отмечен и прогноз ученых. По их словам, такое явление происходит раз в 60 лет.

Аномальная жара "угрожает" Казахстану: что говорят в "Казгидромет", фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:32

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что вышеупомянутая информация является ложью. Кроме того, эту рассылку уже комментировали в пресс-службе РГП "Казгидромет" в 2023 году.

Метеорологи уточняют, что в Казахстане есть засушливые регионы. В частности, Туркестанская область. Для этого региона является нормой повышение температуры до 40 градусов летом.

"Ни в одной стране мира синоптики не дают прогнозы на целый сезон. Они могут быть только приблизительными. В развитых странах прогноз делается на день, три дня и неделю. Причем недельные прогнозы тоже уточняются. Чем больший временной период охватывает прогноз, тем он меньше совпадает с реальной картиной".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Синоптики также убедительно просят не верить всей информации, размещенной в интернете.

"Доверяйте только официальным источникам. С консультативным прогнозом на приближающееся лето вы можете ознакомиться на нашем официальном портале".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды на 4, 5 и 6 июня 2024 года. По их данным, в предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды. Подробнее читайте тут.

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