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Пожар в Костанайской области: информация к этому часу

Костанайская область пожар Фото: МЧС РК
На 7 сентября угрозы населенным пунктам нет, на участках открытого горения нет. Пожарные тушат отдельные небольшие леса. Они также организовали караул, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, на 7 сентября проводится работа на четырех участках – в селах Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.

В районе увеличилась влажность воздуха окружающей среды из-за небольшого дождя.

В районе сел Озерное, Лесное и Аманкарагай ситуация стабилизировалась, вместе с тем наблюдаются отдельные локальные очаги тления.

Основные усилия по тушению локальных очагов тления сосредоточены в районе села Баганалы. На месте работает инженерная техника Минобороны и местных исполнительных органов для опашки населенных пунктов.

Всего с начала пожара эвакуировали 2091 человека.

В пунктах временного размещения в Аулиекольской средней школе, Аулиекольской школе-интернате и в средней школе села Казанбасы находятся 42 человека, из них 14 детей. Основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников.

Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и шесть – в селе Озерный.

Пожар тушат силы и средства МЧС, Нацгвардии, Академии МВД Костаная, Минобороны, местных исполнительных органов и коммунальных служб области. В их числе 721 человек, 79 единиц техники в работе на участках и два пожарных поезда. Остальная техника находится в резерве.

12 человек получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести (семь человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС). Один человек 1935 года рождения погиб. Пострадавших отпустили домой.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. Общая площадь лесного хозяйства – 107 257 га.

Работает горячая линия МЧС. На горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера.

Семь психологов оказывают экстренную психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района. Консультативная помощь оказана 124 жителям и групповым форматом работы охвачено 45 детей.

Тушение пожара продолжается. С момента начала тушения пожарные провели 243 сброса воды.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. На следующий день, 3 сентября, из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.

4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га. По данным оперативного штаба, в области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.

5 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства с вертолета осмотрел территорию пожара, призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области. Также президент пообещал наградить спасателей и встретился с пострадавшими. Кроме того, глава государства призвал серьезно укрепить МЧС как институт, а также заявил волонтерам, что гордится ими.

Вечером 5 сентября стало известно об увеличении числа пострадавших от пожаров в Костанайской области до 11.

6 сентября оперштаб МЧС РК сообщил, что снята угроза населенным пунктам. По словам Юрия Ильина, пожар будет локализован в ближайшие два дня.

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