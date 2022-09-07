Пожар в Костанайской области: информация к этому часу
По данным МЧС, на 7 сентября проводится работа на четырех участках – в селах Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.
В районе увеличилась влажность воздуха окружающей среды из-за небольшого дождя.
В районе сел Озерное, Лесное и Аманкарагай ситуация стабилизировалась, вместе с тем наблюдаются отдельные локальные очаги тления.
Основные усилия по тушению локальных очагов тления сосредоточены в районе села Баганалы. На месте работает инженерная техника Минобороны и местных исполнительных органов для опашки населенных пунктов.
Всего с начала пожара эвакуировали 2091 человека.
В пунктах временного размещения в Аулиекольской средней школе, Аулиекольской школе-интернате и в средней школе села Казанбасы находятся 42 человека, из них 14 детей. Основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников.
Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и шесть – в селе Озерный.
Пожар тушат силы и средства МЧС, Нацгвардии, Академии МВД Костаная, Минобороны, местных исполнительных органов и коммунальных служб области. В их числе 721 человек, 79 единиц техники в работе на участках и два пожарных поезда. Остальная техника находится в резерве.
12 человек получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести (семь человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС). Один человек 1935 года рождения погиб. Пострадавших отпустили домой.
4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. Общая площадь лесного хозяйства – 107 257 га.
Работает горячая линия МЧС. На горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера.
Семь психологов оказывают экстренную психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района. Консультативная помощь оказана 124 жителям и групповым форматом работы охвачено 45 детей.
Тушение пожара продолжается. С момента начала тушения пожарные провели 243 сброса воды.
Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. На следующий день, 3 сентября, из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.
4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га. По данным оперативного штаба, в области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.
5 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства с вертолета осмотрел территорию пожара, призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области. Также президент пообещал наградить спасателей и встретился с пострадавшими. Кроме того, глава государства призвал серьезно укрепить МЧС как институт, а также заявил волонтерам, что гордится ими.
Вечером 5 сентября стало известно об увеличении числа пострадавших от пожаров в Костанайской области до 11.
6 сентября оперштаб МЧС РК сообщил, что снята угроза населенным пунктам. По словам Юрия Ильина, пожар будет локализован в ближайшие два дня.