Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года

как казахстанцы отдохнут в октябре Фото: Zakon.kz
В Казахстане 25 октября отмечается национальный праздник – День Республики, сообщает Zakon.kz.

В этом году этот праздничный день выпадает на среду, при этом никаких переносов в связи с празднованием не предусмотрено. Соответственно, этот день является выходным для как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе.

Всего в октябре казахстанцы отдохнут:

  • при пятидневной рабочей неделе - 10 дней.
  • при шестидневной рабочей неделе - 6 дней.

29 октября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", который предусматривает возвращение 25 октября в число госпраздников (День Республики).

Материал по теме

В Казахстане появился новый праздник

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
тренера сборной Германии уволили
Главного тренера сборной Германии уволили после поражения команды
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
президент РК
Токаев прокомментировал победную игру сборной Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления