В Алматинской области полицейские приняли роды в патрульной машине

Фото: unsplash

В Алматинской области сотрудники Управления полиции Карасайского района приняли роды в патрульной машине, после чего доставили женщину и младенца в медучреждение Каскелена, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте polisia.kz, инцидент произошел в ночь на 7 сентября на 16 км автодороги Алматы – Боролдай – Жибек жолы. Мужчина остановил патрульных полицейских и попросил доставить его беременную жену в больницу. По пути у женщины начались роды и полицейские оказали родовспоможение. После незамедлительно мать с новорожденным ребенком были доставлены в больницу (Каскелена. – Прим. ред.) и переданы врачам, – сообщили в полиции. По словам медработников, благодаря стражам порядка удалось избежать трагического исхода. Родители малыша выразили благодарность полицейским за оперативность и помощь. Читайте также Предполагаемого киллера из ОПГ задержал спецназ МВД РК Жительница Петропавловска торговала трамадолом из-под полы "Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение

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