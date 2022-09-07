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В Алматинской области полицейские приняли роды в патрульной машине

В Каскелене полицейские приняли роды в патрульной машине Фото: unsplash
В Алматинской области сотрудники Управления полиции Карасайского района приняли роды в патрульной машине, после чего доставили женщину и младенца в медучреждение Каскелена, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте polisia.kz, инцидент произошел в ночь на 7 сентября на 16 км автодороги Алматы – Боролдай – Жибек жолы.

Мужчина остановил патрульных полицейских и попросил доставить его беременную жену в больницу. По пути у женщины начались роды и полицейские оказали родовспоможение. После незамедлительно мать с новорожденным ребенком были доставлены в больницу (Каскелена. – Прим. ред.) и переданы врачам, – сообщили в полиции.

По словам медработников, благодаря стражам порядка удалось избежать трагического исхода.

Родители малыша выразили благодарность полицейским за оперативность и помощь.

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Динара Халдарова
Алматинская область Карасайский район Каскелен
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