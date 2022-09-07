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На западе Казахстана 5-летний мальчик заперся в холодильнике и умер

смерть ребенка в холодильнике ЗКО Фото: пресс-служба ДП ЗКО
8 августа в районе Байтерек Западно-Казахстанской области пятилетний мальчик умер в холодильнике. Как сообщили Zakon.kz в полиции, факт зарегистрирован как несчастный случай.

По данным областного ДП, трагедия произошла 8 августа.

27-летняя женщина рассказала стражам порядка, что трое ее малолетних детей играли в тот день на улице. Вечером домой вернулись только двое.

Тогда женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка. Молодая мать вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть. Пресс-служба ДП ЗКО

Согласно данным пресс-службы ведомства, причиной смерти стала "механическая асфиксия вследствие аспирации дыхательных путей с желудочным содержимым".

Этот холодильник имеет автоматическую систему запора, располагающуюся в металлической ручке на двери. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи, – добавили в полиции.

В июне 2019 года на Иссык-Куле произошла аналогичная трагедия: двое детей задохнулись в старом холодильнике. Тогда братья 4 и 6 лет, играя, залезли в холодильник, дверь закрылась, и они не смогли открыть ее.

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