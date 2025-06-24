Полицейский найден мертвым во дворе своего дома на западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело по факту самоубийства сотрудника полиции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Мой город", трагедия произошла 21 июня 2025 года в селе Достык (бывшее РТС).

"По предварительной информации, 22-летний сотрудник полиции свел счеты с жизнью во дворе своего дома. Молодой человек повесился", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции ЗКО, где нам сообщили:

"По факту самоубийства мужчины зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются".

2 апреля 2025 года сообщалось, что офицер Академии МЧС РК свел счеты с жизнью на рабочем месте в Кокшетау.