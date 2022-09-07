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Как выглядит Кок-Тобе после пожара

Пожар на Кок-Тобе: Как это было Фото: Zakon.kz
После ликвидации пожара по периметру горы дежурят дознаватели ДЧС Алматы и полицейские. На месте ЧП побывал корреспондент Zakon.kz и увидел, как склон Кок-Тобе выглядит сейчас.

На месте возгорания до сих пор чувствуется сильный запах гари. Огнем было уничтожено три гектара. Сейчас обгоревший склон виден со смотровой площадки парка "Кок-Тобе".

Пожар на Кок-Тобе: Как это было

Фото:Zakon.kz

Утром оцепление близ склона было полностью снято, но на месте все еще работают дознаватели ДЧС Алматы. Сюда же прибыла специальная лаборатория, которая установит истинную причину возгорания.

Пожар на Кок-Тобе: Как это было

Фото: Zakon.kz

На тушение сухостоя были брошены более 100 человек личного состава и задействовано 19 единиц техники. К месту происшествия дополнительно привлекли коммунальные службы города. Спасателям удалось ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня на жилой массив и парк отдыха, который находится всего в пару метрах.

Пожар на Кок-Тобе: Как это было

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что после первого сообщения о возгорании началась эвакуация посетителей, предпринимателей и сотрудников парка отдыха.

Алматы горит сухостой

Фото: Zakon.kz

Пожар на склоне горы в Алматы начался накануне около семи вечера. Буквально в нескольких километрах от телебашни Кок-Тобе горела сухая трава. На место прибыли экстренные службы, которым удалось сбить пламя и локализовать возгорание. Отметим, что это уже не первый случай на этом горном склоне, в 2019 году было аналогичное происшествие.

Также накануне днем сильный пожар тушили на кладбище Кенсай.

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Анастасия Беньяминова
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