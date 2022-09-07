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В МЧС сообщили о локализации пожара в Костанайской области

пожар Костанайская область Фото: Меирбек Тажкуранов
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил о локализации природного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.

7 сентября в 15.00 природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области локализован.Юрий Ильин

Также глава ведомства добавил, что силы и средства в уменьшенном составе остаются ликвидировать последствия возгорания.

Для оказания помощи остается группировка сил и средств Акмолинской области, инженерная техника личного состава РГК Восток, которые будут проводить опашку, а также остаются личный состав полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области. Остальным подразделениям необходимо плодотворно поработать до конца светового дня и отбывать по местам постоянной дислокации.Юрий Ильин

Вертолетной техникой с начала тушения пожара произведено 272 сброса воды.

Тушение продолжается, добавили в ведомстве.

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Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области.

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