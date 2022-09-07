Появились новые фотографии пожарных в Костанайской области

Шестой день тушат природные пожары в Костанайской области. Новые фотографии героев появились в Сети, сообщает Zakon.kz.

Снимки пожарных разослало Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: Меирбек Тажкуранов

Фото: Меирбек Тажкуранов

Фото: Меирбек Тажкуранов

Фото: Меирбек Тажкуранов

Фото: Меирбек Тажкуранов

Фото: Меирбек Тажкуранов

Фото: Меирбек Тажкуранов

Фото: Меирбек Тажкуранов

Фото: Меирбек Тажкуранов

Фото: Меирбек Тажкуранов

Глава МЧС РК Юрий Ильин поблагодарил пожарных в Костанайской области.

Хочу вам сказать слова благодарности от себя лично, от главы государства, от правительства, от жителей... Решение сегодня я буду принимать по локализации чрезвычайной ситуации. Скорее всего, к обеду, после окончания работ, здесь на участках мы дадим локализацию, – сказал министр.

Также министр по ЧС сообщил, что доложил президенту о всех проблемных вопросах пожарных.

Это, прежде всего, низкая заработная плата, отсутствие социального пакета... Главой государства поддержано, в том числе, дано поручение правительству рассмотреть повышение заработной платы... Я не говорю, что сразу будет много денег, много их никогда не бывает. Квартиры, чтобы у нас были так же, как у Министерства обороны, под наем жилья получали. Чтобы были обеспечены пайковым питанием во время несения караульной службы при ликвидации ЧС. Пересмотрим вопрос еще раз материально-технического обеспечения. Юрий Ильин

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 11 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.