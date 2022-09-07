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Депутат заявила о едином алгоритме помощи пострадавшим от пожаров

Казахстан пожар Аулиеколь депутат предложения Фото: parlam.kz
На пленарном заседании Мажилиса, обращаясь к главе правительства с депутатским запросом, Екатерина Смышляева рассказала, что пострадавшие при пожаре в Аулиеколе люди ощущают недостаток информации и понятных алгоритмов действий, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Трагедия, случившаяся в Костанайской области, несмотря на ограниченность территории, затронула каждого казахстанца. Государство, гражданское общество и бизнес объединились для спасения региона. Депутаты также работали на месте событий. Впереди длительный период устранения последствий этого бедствия. Возмещение ущерба, реабилитация пострадавших, восстановление инфраструктуры района, обработка площадей пожаров и другое. Екатерина Смышляева

По ее словам, чтобы все было сделано эффективно и справедливо, у депутатов есть несколько предложений.

Сейчас, когда ситуация с пожарами стабилизирована, начинается работа по оформлению помощи. При таком количестве пострадавших людей в ходе возмещения ущерба обязательно возникнут нестандартные случаи и ситуации. Встречаясь с погорельцами, мы уже видим примеры уцелевших, но отключенных от коммуникаций домов, стоящих на пепелище. Это жилье формально целое, но не пригодное для жизни. Люди переживают за неучтенный по субъективным и объективным причинам скот, компенсация за который не положена по текущим регламентам. Екатерина Смышляева

Она сообщила, что многие дома и строения не оформлены правильно, имеются случаи, когда на них вообще нет документов. 

У беды нет единого стандарта, каждый случай индивидуален. При распределении господдержки учесть это не всегда возможно. Однако в случаях частной помощи – механизм ее распределения должен отличаться от казенного подхода, быть гибким, прозрачным и человечным. Считаем, что эту работу должны замыкать на себе не исполнительные органы, а общественные советы региона. Екатерина Смышляева

Также, как говорит депутат, сейчас основные ресурсы сконцентрированы на борьбе с пожаром, поэтому пострадавшие люди ощущают недостаток информации и понятных алгоритмов действий.

Они не знают, на какие виды помощи могут рассчитывать и из каких источников, в каких случаях предоставляется жилье, а в каких – компенсация. От этого возникают отчаяние и паника, а в информационном вакууме легко возникают различные инсинуации. С учетом стабилизации ситуации очень важно уделить внимание этим вопросам. Екатерина Смышляева

Парламентарий добавила, что последствия экологической и социальной катастрофы предстоит устранять еще очень долго. Поэтому, на ее взгляд, очень важно, чтобы после ликвидации пожара вместе с огнем и оперативным штабом из области не ушли отраслевые центральные госорганы, оставив область один на один с проблемами, решать которые без организационной и финансовой поддержки центра будет сложно.

Борясь с последствиями чрезвычайной ситуации, мы продолжаем в переносном смысле "тушить пожар". Одновременно с этими мероприятиями считаем важным приступить к решению системных проблем, из-за которых бедствие приняло такие масштабы. Это подготовка и поддержка специалистов лесной отрасли, материально-техническая база лесхозов, оснащение пожарных служб и многое другое. Екатерина Смышляева

Как она заключила, депутаты партии всех уровней продолжат участвовать в разъяснительной работе, общественном контроле, а также законодательно обеспечивать процесс устранения последствий и предотвращения таких катастроф.

Пожар начался в Костанайской области 2 сентября. 3 сентября огонь распространился на ближайшие села.

Министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что причиной пожара могло стать и неосторожное обращение с огнем. Следственные органы будут рассматривать все возможные версии.

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