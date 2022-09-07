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Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы сделал заявление

Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы сделал заявление Фото: primeminister.kz
Адвокат Тагир Сисинбаев намерен принять меры по защите чести и достоинства Арыстанбека Мухамедиулы. Он отправил в Агентство по противодействию коррупции претензию, сообщает Zakon.kz

Адвокат опроверг распространенное сообщение Антикора и заявил, что опубликованные сведения не соответствуют действительности.

26 августа Антикоррупционная служба заявила, что продолжается расследование в отношении директора Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями. Расследование проводится по фактам хищения средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции РК". Также проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".

В постановлениях следственного суда Нур-Султана от 22 июля и 18 августа 2022 года о продлении санкционирования в отношении подозреваемого Арыстанбека Мухамедиулы мера пресечения –содержание под стражей – соответственно, до 3 и 4 месяцев. Указано, что судом установлена возможная причастность (вероятность) его к фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Адвокат Тагир Сисинбаев

По его словам, других данных о возможной причастности Мухамедиулы к хищению бюджетных средств не имеется.

Адвокат отметил, что Мухамедиулы не привлекался в качестве подозреваемого по фактам якобы хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции РК".

Как отметил Сисинбаев, нет данных о начале досудебного расследования.

А по приватизации вышеназванных объектов надо отметить, что разработчиком Комплексных планов приватизации является Министерство национальной экономики РК. Приватизацию республиканского имущества осуществлял Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, он же обеспечивал оценку объектов приватизации, осуществлял подготовку и заключение договоров купли-продажи объектов приватизации. Адвокат Тагир Сисинбаев

По его словам, из этого следует, что ни возглавляемое Мухамедиулы министерство, ни он сам не имели отношения к формированию планов и перечня подлежащего приватизации имущества, ни к его оценке, которую согласно договору с комитетом проводит независимая аудиторская организация и утверждается комиссией, ни к проведению торгов, ни к работе комиссии по подведению результатов торгов, ни к заключению договоров купли-продажи.

Известно, что по этим объектам торги проводились неоднократно из-за отсутствия потенциальных покупателей. Кроме того, указанные объекты по результатам торгов были приватизированы лицами, не имеющими родственных с ним связей. Также ни в каком процессуальном документе нет данных о предварительной и фантастической сумме ущерба в размере 7 млрд тенге. Адвокат Тагир Сисинбаев

Поэтому, по его словам, информация агентства, опубликованная на его официальном сайте, за исключением возможной причастности (вероятности) Мухамедиулы к фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", является непроверенной и недостоверной по вышеуказанным обстоятельствам.

29 мая стало известно, что директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы арестован.

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