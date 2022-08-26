Озвучены новые подробности о деле Арыстанбека Мухамедиулы

Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении директора Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями, передает Zakon.kz.

Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Кроме того, как отметили в ведомстве, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.

Срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы продлен до четырех месяцев, то есть до 26 сентября. Расследование продолжается. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

29 мая стало известно об аресте директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы по подозрению в хищении 146 млн тенге, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

16 июля был выявлен еще один эпизод хищения – при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах". В Антикоре пояснили, что Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге, а исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.

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22 июля сообщалось, что бывшему директору Нацмузея РК Арыстанбеку Мухамедиулы арест продлили на три месяца.