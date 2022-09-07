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В Антикоре Алматы прокомментировали информацию о хищениях в ArtSport

В Антикоре Алматы прокомментировали информацию о хищениях в "Artsport" Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба по городу Алматы ответила на запрос Zakon.kz о проводимых проверках хищения денежных средств в рамках программы ArtSport, сообщает Zakon.kz.

В ответе говорится, что в соответствии с компетенцией и полномочиями, определенными законодательством Республики Казахстан, Антикоррупционной службой по города Алматы на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению фактов хищения бюджетных денежных средств.

Однако в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" указанная информация не подлежит разглашению. Антикоррупционная служба по городу Алматы

В Антикорре подчеркнули, что сейчас расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководителя Управления спорта города Алматы и его подчиненных, которые по предварительному сговору с директором одного из товариществ совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 369 млн тенге путем оформления фиктивных договоров на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованного перечисления денежных средств на банковские счета родственников директора ТОО.

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Однако в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация не подлежит разглашению.

Также в текущем году Антикоррупционной службой по городу Алматы окончено производством с направлением в суд уголовное дело в отношении директора КГКП "Городской учебно-практический центр физической культуры и спорта" Управления образования города Алматы Назарова Е.Б. по статье 190 ч. 3 п. 2 УК РК.

В ходе расследования установлено, что Назаров Е.Б. в мае 2022 года получил от представителей различных ИП денежные средства в сумме 1 800 000 тенге за предоставление им спортивных залов и помещений в общеобразовательных школах города в рамках государственной программы "Подушевое нормативное финансирование спортивных секций для детей и юношества" ("ArtSport").

11 августа 2022 года приговором Ауэзовского районного суда города Алматы Назаров Е.Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 ч. 3 п. 2 УК РК, с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Антикоррупционная служба по городу Алматы

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Кроме этого, 6 сентября 2022 года Антикоррупционной службой по городу Алматы в Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы направлено для проведения проверки обращение директора Алматинского филиала РОО "Әділдік жолы" Макулбаева Б.Е. по фактам возможного хищения бюджетных денежных средств при реализации государственной программы "финансирование государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества" через платформу "ArtSport.edu.kz".

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