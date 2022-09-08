Мужчины каких знаков зодиака притягивают богатство

Астрологи назвали четыре знака зодиакального круга среди мужчин, которые являются "денежными магнитами". Среди этих везунчиков расположились Овен, Телец, Близнецы и Лев, сообщает Zakon.kz.

Эксперты уверены, что среди этих представителей можно заранее присмотреть себе жениха. И ваш дом, как отмечено в публикации ФТаймс, будет полной чашей достатка.

Овен

С помощью денег этот огненный знак публично доказывает свою власть и силу. К тому же, если Овен рождается в обеспеченной семье, он всегда сможет развить фамильный бизнес. Если повезло меньше и он рожден в обычной среднестатистической семье, то приложит все усилия, чтобы получить желаемое.

Телец

Этот знак зодиака делает все возможное и невозможное для того, чтобы достичь финансового благосостояния. Если этого не получается, что Телец не успокоится, пока не станет успешным.

Близнецы

Представители этого воздушного знака для достижения целей используют природное обаяние и коммуникабельность. С ними легко работать и вместе достигать вершин.

Лев

Львы практически всегда состоятельны. Этот царь зверей не соглашается на меньшее и считает, что заслуживает только лучшего.

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