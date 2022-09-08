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Аким Алматы ответил, будет ли заводить страницы в соцсетях

Аким Алматы соцсети вопрос Фото: pixabay
На встрече с жителями Жетысуского района города Ерболата Досаева спросили, собирается ли он завести в соцсетях страницы в рамках "Слышащего государства", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима Алматы, в этом нет необходимости.

У нас есть соцстраницы акимата города. И в Instagram мы есть, и в Facebook, везде. Это, я считаю, нормальный формат общения для акима, поэтому я здесь проблем не вижу. У нас также есть страница Open Almaty, которую я каждый день смотрю и специально даже в понедельник утром в рамках оперативки отдельные разборки, связанные с обращением наших граждан, провожу.Ерболат Досаев

Градоначальник подчеркнул, что он хорошо "чувствует город", и в соцсетях акимат присутствует.

Аким Алматы Ерболат Досаев провел уже несколько встреч с жителями разных районов города. К примеру, в августе в Алмалинском районе он сообщил, что пересмотрят строительство части домов. На встрече с населением Ауэзовского района аким прокомментировал ситуацию с компанией "Алматы қала жарық".

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