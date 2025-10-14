#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанская авиакомпания предупредила о задержках рейсов 14-15 октября

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 13:04 Фото: Zakon.kz
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air выступила с важным предупреждением о задержке рейсов 14 и 15 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным компании, некоторые авиарейсы выполняются с последовательной задержкой по производственным причинам, в том числе с учетом временного закрытия взлетно-посадочной полосы базового аэропорта в Астане.

"Все пассажиры задержанных рейсов проинформированы, им предоставляется размещение в гостинице, горячее питание и трансфер, в соответствии с подпунктом 38 пункта 2 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, а также бесплатное перебронирование и полный возврат авиабилетов".Qazaq Air

Также пассажиров поблагодарили за терпение и принесли извинения за неудобства.

8 октября 2025 года стало известно, что Питер Фостер покинет пост главы "Эйр Астаны". Он продолжит сотрудничество с группой авиакомпаний в качестве старшего советника совета директоров.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
