Казахстанская авиакомпания предупредила о задержках рейсов 14-15 октября

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air выступила с важным предупреждением о задержке рейсов 14 и 15 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным компании, некоторые авиарейсы выполняются с последовательной задержкой по производственным причинам, в том числе с учетом временного закрытия взлетно-посадочной полосы базового аэропорта в Астане.

"Все пассажиры задержанных рейсов проинформированы, им предоставляется размещение в гостинице, горячее питание и трансфер, в соответствии с подпунктом 38 пункта 2 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, а также бесплатное перебронирование и полный возврат авиабилетов". Qazaq Air

Также пассажиров поблагодарили за терпение и принесли извинения за неудобства.

8 октября 2025 года стало известно, что Питер Фостер покинет пост главы "Эйр Астаны". Он продолжит сотрудничество с группой авиакомпаний в качестве старшего советника совета директоров.