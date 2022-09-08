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11-летний мальчик обратился к акиму Алматы с двумя просьбами

Алматы обращение мальчик Досаев Фото: Zakon.kz
Ерболат Досаев 8 сентября провел встречу с жителями Жетысуского района. Среди присутствующих был и ребенок, который обратился к акиму, сообщает Zakon.kz.

11-летний Алибек, живущий в мкр. Кулагер, озвучил два волнующих его вопроса.

Первый – это асфальто-бетонный завод.

Работает с весны по осень. Запах очень ужасный. Просто ужас. Летом, когда в квартире было душно, жарко, нам приходилось открывать окна, но из-за запаха нам приходилось их снова закрывать, – сказал Алибек.

И второй вопрос касался фасадов домов в микрорайоне. По словам ребенка, два года назад там покрасили дома вдоль Арбата, обещали покрасить остальные, но этого не произошло.

Касательно первого вопроса аким Алматы ответил, что вынести производство за город навряд ли получится – "это очень нелегкое дело". Но он пообещал мальчику, что власти подумают над решением этой проблемы.

Выносить? Тогда надо было не проектировать там Кулагер. Поэтому сегодня будем думать.Ерболат Досаев

Акимату Жетысуского района он поручил посмотреть предприятие – что можно сделать с точки зрения неприятного запаха.

По вопросу фасадов домов микрорайона ответила аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева.

По ее словам, фасады домов вдоль Арбата покрасили в рамках его благоустройства.

Остальные фасады, которые жители просят покрасить за счет государства, мы им говорим, что им самим надо покрасить за свой счет. Например, по программе "Нурлы жер".Гульнара Кокобаева

Ранее на этой встрече аким Алматы ответил на вопрос о том, будет ли он заводить страницы в соцсетях. Также прокомментировал ситуацию по программе ArtSport.

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Аким Алматы ответил, будет ли заводить страницы в соцсетях

Ирина Капитанова
Досаев Ерболат Алматы
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