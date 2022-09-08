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Аким Алматы прокомментировал ситуацию по программе ArtSport

программа аким комментарий Алматы Фото: pixabay
Градоначальник города Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района высказался о проблеме с программой ArtSport. Он уточнил, что программа временно приостановлена из-за финансирования, сообщает Zakon.kz.

Куат Ергалиев, представитель ArtSport Kazakhstan, обратился к главе города и заявил, что необходимо предусмотреть финансирование программы до конца года.

Просим отозвать письмо по приостановлению финансирования программы ArtSport. Провести внеочередную сессию маслихата, внести изменения в бюджет и разрешить открыть новые ваучеры.Куат Ергалиев

В ответ на это Ерболат Досаев заявил, что "сейчас самое главное – закрыть кредиторскую задолженность".

По просьбе родителей мы создали рабочую группу. Первые заседания прошли. Мы договорились, что будем изыскивать средства, чтобы закрыть задолженность по программе, это примерно 2,2 млрд тенге. По программе ArtSport предварительные проверки показали, что в системе были мертвые души. Мы пригласили разработчиков платформы. Ерболат Досаев

Он уточнил, что недостатки системы нужно решать.

Я благодарен членам рабочей группы за конструктивный подход. За инициативу оставить на рынке сознательных и квалифицированных поставщиков услуг и с ними продолжать работать. Сейчас мы работаем над местной программой.Ерболат Досаев

В августе стало известно, что должностных лиц Управления спорта Алматы подозревают в хищении 369 млн тенге. По данным Агентства по противодействию коррупции РК, они оформляли фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованно перечисляли денежные средства на банковские счета родственников директора ТОО.

К тому же в августе Досаев уже говорил про закрытие программы ArtSport. Тогда он отметил, что средств в бюджете нет.

В результате родители, члены Ассоциации поставщиков ArtSportEdu и сотрудники городского акимата создали рабочую группу.

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