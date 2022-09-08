В Казахстане появится специальная карта для успешных кандасов
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Казахстане планируют внедрить специальную карту, которую будут выдавать этническим казахам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В ведомстве уточнили, кому будут выдавать спецкарту.
В целях укрепления связи с исторической родиной предлагается внедрить Карту казаха с выдачей ее этническим казахам (гражданам других стран – кандасам), являющимся профессионалами высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане.Пресс-служба МТСЗН РК
В Минтруда пояснили, что обладатель Карты казаха будет иметь возможность упрощенного въезда в страну, идентичные с видом на жительство права (открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций), за исключением политических прав.
В мае стало известно, что получить или продлить статус кандаса можно онлайн на портале eGov.kz. Обязательным требованием для пользователей является наличие ИИН и электронной цифровой подписи.
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