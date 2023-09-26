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Сколько кандасов вернулись в Казахстан с 1991 года

Сколько кандасов вернулись в Казахстан с 1991 года Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК 26 сентября 2023 года предоставили данные по этническим казахам, которые вернулись на историческую родину, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 сентября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 026 этнических казахов.

"Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,2 тыс. этнических казахов".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:

  • из Узбекистана – 53,6%,
  • из КНР – 19,6%,
  • из Монголии – 10,9%,
  • из России – 7,8%,
  • из Туркменистана – 5,9%,
  • из других стран – 2,2%.

По состоянию на 1 сентября текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 61,4%, 30% человек моложе трудоспособного и 8,5% – пенсионеры.

"Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,6% имеют высшее образование, 34,4% среднее специальное образование, 41,2% общее среднее образование".Пресс-служба МТСЗН РК

Как отмечается, прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

  • Акмолинская,
  • Абайская,
  • Костанайская,
  • Павлодарская,
  • Восточно-Казахстанская область,
  • Северо-Казахстанская область.
"Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1925 человек. По состоянию на 1 сентября 2023 года в регионы расселения переселено 1773 кандаса".Пресс-служба МТСЗН РК

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде:

  • субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 918 кандасам. В частности, 493 человека были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 918 человек, а 383 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.

В текущем году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 2037 заявлений (681 семья) от этнических казахов.

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Сколько кандасов приехало в Казахстан с начала года

Ранее в Минтруда заявляли, что по состоянию на 1 августа 2023 года 13 569 этнических казахов вернулись на историческую родину и получили статус кандасов. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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