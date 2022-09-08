Неравнодушные сельчане не дали распространиться огню в лесную зону

На странице Государственного лесного природного резервата ГЛПР "Семей орманы" в Instagram опубликовано видео с жителями сел, которые помогли пожарным и предотвратили распространение огня, сообщает Zakon.kz.

В публикации сказано, что 6 сентября семья Рустемовых из села Бескарагай Абайской области помогла предотвратить распространение пожара в Джемурском лесничестве Канонерского филиала.

После рабочего дня Жанболат Рустемов с семьей, двигаясь на личном автомобиле, заметил дым, исходящий недалеко от трассы. Сообщив о возгорании в соответствующие органы, они принялись самостоятельно тушить огонь подручными средствами и засыпать землей.

Позднее прибывшие сотрудники ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что по Казахстану сразу в нескольких регионах тушат природные пожары.

К примеру, в Костанайской области борются с природной стихией со 2 сентября (общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тыс. га).

Кроме того, в четырех регионах страны также бушуют пожары: в Восточно-Казахстанской (четыре), Карагандинской (четыре), Абайской (два) и Жетысуской (один) областях.