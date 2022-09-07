МЧС обратилось к казахстанцам из-за пожаров в нескольких регионах

В Казахстане сразу в нескольких регионах тушат природные пожары. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Для снижения рисков возникновения природных пожаров МЧС попросило казахстанцев соблюдать следующие требования:

не бросать горящие спички и окурки;

не допускать разведение костров в лесных и степных массивах;

после пребывания на природе стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос;

в случае возникновения природных пожаров незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам "101", "112".

В ведомстве напомнили, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 КоАП РК.

Несмотря на принимаемые меры, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 659 лесных, 74 степных пожара и 2181 степное загорание. Общая площадь всех возгораний составила более 131 тыс. га. Пресс-служба МЧС РК

2 сентября на территории Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств Костанайской области произошло возгорание деревьев (осина, сосна) и сухой травы. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тыс. га (общая площадь хозяйств – 107 257 га).

По предварительным оценкам, в результате ЧС огнем уничтожен 91 жилой дом (85 – в селе Аманкарагай и шесть – в селе Озерное). Всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек. При пожаре пострадали 12 человек (всем оказана медицинская помощь, на данный момент все отпущены домой), один – погиб.

7 сентября в 15:00 природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области локализован. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба, глава МЧС РК Юрий Ильин. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.

По фактам лесных пожаров в Костанайской области органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по ст. 341 УК РК ("Уничтожение или повреждение лесов"), ст. 204 ч. 2 УК РК ("Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества"). Пресс-служба МЧС РК

Кроме того, на сегодняшний день производится тушение природных пожаров и возгораний в четырех регионах страны: Восточно-Казахстанской (четыре), Карагандинской (четыре), Абайской (два) и Жетысуской (один) областях.

Напряженная обстановка сложилась в Восточно-Казахстанской области. С 5 сентября на территории Маркакольского лесного хозяйства в 10 км от села Тоскаин происходит горение травы, кустарника, деревьев. На данный момент тушение осложнено труднодоступной горной местностью. Пресс-служба МЧС РК

По данным ведомства, предварительная площадь пожара составляет 300 га. Угрозы населенным пунктам нет. На месте пожара создан оперативный штаб. Для тушения пожара и доставки личного состава в труднодоступные места задействован вертолет Ми-8 (АП ВКО) с водносливным устройством, для аэуровизуального обследования места пожара задействован вертолет еврокоптер ("Казавиаспас" МЧС РК).

Также в МЧС РК напомнили о пожаре на склоне горы в Алматы, где 6 сентября в 18:58 загорелась сухая растительность на общей площади 3 га.

Несмотря на сложный рельеф местности, усиление ветра и темное время суток, оперативными действиями пожарных подразделений не допущено распространение огня на смотровую площадку и парка Кок-тобе. В 20:22 достигнута локализация пожара, а в 20:32 пожар полностью ликвидирован. Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве отметили, что, согласно анализу причин природных пожаров, только 43% возгораний вызваны природными явлениями, грозовыми разрядами, а более 50% стали результатом деятельности человека.

Ранее корреспондент Zakon.kz побывал на Кок-Тобе и сделал несколько снимков склона горы после пожара.