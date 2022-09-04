Площадь пожара в Костанайской области увеличилась до 43 тысяч га
Фото: пресс-служба МЧС РК
Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. Днем ранее сообщалось, что общая площадь пожара составила 9400 га, передает Zakon.kz.
Пожар в регионе тушат третий день подряд. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.
Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС.
Акиматом прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.
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