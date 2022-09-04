Площадь пожара в Костанайской области увеличилась до 43 тысяч га

Фото: пресс-служба МЧС РК

Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. Днем ранее сообщалось, что общая площадь пожара составила 9400 га, передает Zakon.kz.

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