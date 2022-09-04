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Площадь пожара в Костанайской области увеличилась до 43 тысяч га

спасатели Фото: пресс-служба МЧС РК
Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. Днем ранее сообщалось, что общая площадь пожара составила 9400 га, передает Zakon.kz.

Пожар в регионе тушат третий день подряд. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.

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Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС.

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Акиматом прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.

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