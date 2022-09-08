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Затраты на обслуживание госдолга Казахстана значительно выросли

Казахстан госдолг обслуживание траты рост Фото: Zakon.kz
На презентации проектов законопроектов, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы, в Мажилисе Парламента РК депутаты поинтересовались у представителей Минфина затратами на обслуживание госдолга, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании мажилисмен Альберт Рау обратился к представителям Министерства финансов с просьбой рассказать, сколько из расходной части будущего бюджета предусмотрено на обслуживание госдолга.

Вице-министр финансов Татьяна Савельева признала, что эта сумма выросла.

Что касается обслуживания долга на 2023 год, расходы заложены в размере 1 трлн 759 млрд тенге. Рост, конечно, значительный, но здесь два основных фактора роста. Татьяна Савельева

Одна из основных причин, по ее словам, заключается в изменившемся курсе доллара к тенге.

Также роль играет удорожание стоимости заимствований, связанных с установленной ставкой Нацбанка. Это основные факторы.Татьяна Савельева

Как сообщила вице-министр, правительственный долг без учета долга квазигоссектора составляет 24 трлн тенге.

Согласно информации Минфина, на 1 января 2022 года госдолг достиг отметки 22 трлн тенге, или 27,4% к ВВП. Внешний долг правительства и гарантированный государством внешний долг, а также внешний долг квазигоссектора составил 37 млрд долларов, что составляет 67% от активов Нацфонда и приближается к предельному значению.

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Оксана Скибан
Мажилис Парламента РК МФ РК Казахстан
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