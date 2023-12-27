Размер госдолга Казахстана вызывает беспокойство у депутата

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в ходе обсуждения проекта Бюджетного кодекса в Мажилисе 27 декабря 2023 года заявил, что размер госдолга Казахстана составляет 40% от всего бюджета. По его словам, в такой ситуации есть определенные риски, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Саиров поинтересовался у главы Минфина Ерулана Жамаубаева, какие меры регулирования госдолга предусмотрены в проекте Бюджетного кодекса.

"Вместе с квазигоссектором госдолг составляет 105 млрд долларов. То есть 40% всего бюджета. Если госдолг достигнет 40%, то уже начинаются финансовые проблемы в стране. В некоторых странах, в Аргентине, Греции, была аналогичная проблема. И они потеряли свой суверенитет. Сейчас относительно контроля госдолга ряд механизмов был предусмотрен, но в бюджетном процессе, в том числе в вопросах займов, почему должным образом не рассматриваются предложения депутатов? Это же, прежде всего, касается национальной безопасности страны", – заявил он.

Ерулан Жамаубаев заверил, что вопрос госдолга находится на особом контроле государства.

"Бюджетный кодекс, как я уже отмечал, должен быть очень эффективным, но в то же время четким документом. Этот вопрос волнует не только депутатов, но и нас, потому что увеличение госдолга – не есть хорошо. На сегодняшний день все ковенанты находятся на высоком уровне", – сказал Ерулан Жамаубаев.

При этом он отметил, что правительство предпринимает меры для того, чтобы не увеличивать размеры госдолга.

В марте 2023 года Жамаубаев уже объяснял, почему растет госдолг.