Арман Давлетяров извинился за свой казахский язык

На странице в Instagram российский медиаменеджер Арман Давлетяров 8 сентября разместил трогательное видео с мамой, в котором попросил прощения за свой казахский язык, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном видео мама Давлетярова говорит о том, что порой он "неправильно выговаривает слова на казахском языке". И приводит пример, что однажды вместо "Он нас встретил" он сказал "Он нас зарезал".

Смотрю, слушаю, смеюсь и кажется, что мама также рядом. Просто сейчас мы в отъезде и скоро увидимся опять. Прошу прощения за свой казахский, буду исправляться. Все ведь понятно, что я говорю? Мама понимала всегда и поправляла, если что не так, – пишет он.

Ранее сообщалось, что Арман Давлетяров отдаст дом своей матери под мечеть. По его словам, любой желающий сможет помолиться в новой мечети.