Арман Давлетяров приехал в Алматы и похвастался знанием казахского языка
Фото: wikimedia
Заслуженный деятель Казахстана, российский медиаменеджер Арман Давлетяров прилетел в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Он записал видео, на котором рассказал о цели визита – работа, участие в качестве спикера в международном форуме. При этом вся речь медиа-менеджера была на казахском языке. В связи с этим Давлетяров обратился к казахстанцам.
"Дорогие друзья, я приехал в Алматы. Довольный, говорю по-казахски. То, что вы меня критикуете и подправляете, очень разумно. Видимо, казахский народ переживает за меня. Но я, в свою очередь, пытаюсь выучить свой родной язык. Я очень благодарен вам. Спасибо всем. Кстати, мой казахский стал лучше?" – спросил он.
И большинство подписчиков экс-гендиректора телеканала Муз-ТВ сошлись во мнении, что он, несмотря на акцент, хорошо говорит на казахском языке.
- Арманжан очень хорошо говорит на казахском языке.
- Какое великое достижение!
- У вас очень хороший казахский язык.
- Отвратительно, 4 по казахскому.
- Вы очень хорошо говорите на казахском! Это потрясающе!
- Есть акцент. Надо продолжать говорить, несмотря на это.
- Ой … такой акцент , прям неприятно, аж слух режет … хотите совет ? Читайте книги на казахском языке… и вы лучше заговорите.
- Вы обязательно научитесь говорить на казахском, мне очень нравится наш казахский язык!
22 августа Арман Давлетяров с супругой отмечали годовщину свадьбы. В связи с этим он опубликовал пост, в котором заявил, что не жалеет о том, что не сам выбрал жену.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript