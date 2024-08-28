Арман Давлетяров приехал в Алматы и похвастался знанием казахского языка

Заслуженный деятель Казахстана, российский медиаменеджер Арман Давлетяров прилетел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он записал видео, на котором рассказал о цели визита – работа, участие в качестве спикера в международном форуме. При этом вся речь медиа-менеджера была на казахском языке. В связи с этим Давлетяров обратился к казахстанцам.





"Дорогие друзья, я приехал в Алматы. Довольный, говорю по-казахски. То, что вы меня критикуете и подправляете, очень разумно. Видимо, казахский народ переживает за меня. Но я, в свою очередь, пытаюсь выучить свой родной язык. Я очень благодарен вам. Спасибо всем. Кстати, мой казахский стал лучше?" – спросил он.

И большинство подписчиков экс-гендиректора телеканала Муз-ТВ сошлись во мнении, что он, несмотря на акцент, хорошо говорит на казахском языке.

Арманжан очень хорошо говорит на казахском языке.

Какое великое достижение!

У вас очень хороший казахский язык.

Отвратительно, 4 по казахскому.

Вы очень хорошо говорите на казахском! Это потрясающе!

Есть акцент. Надо продолжать говорить, несмотря на это.

Ой … такой акцент , прям неприятно, аж слух режет … хотите совет ? Читайте книги на казахском языке… и вы лучше заговорите.

Вы обязательно научитесь говорить на казахском, мне очень нравится наш казахский язык!

22 августа Арман Давлетяров с супругой отмечали годовщину свадьбы. В связи с этим он опубликовал пост, в котором заявил, что не жалеет о том, что не сам выбрал жену.