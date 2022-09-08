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Поджигателем сухостоя оказался пожарный из Алматы

Поджигателем сухостоя оказался пожарный из Алматы Фото: Zakon.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировали видео из соцсетей под названием "МЧС поджигает Казахстан. Установлена личность поджигателя из Алматы", сообщает Zakon.kz.

В распространенном 7 сентября на YouTube ролике указывалось, что одним из поджигателей, организовавшим пожары, является сотрудник противопожарной службы Жанат Утеулиев.

Указанный на видео гражданин действительно является сотрудником специализированной пожарной части №5 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Алматы. Старший пожарный, сержант гражданской защиты Утеулиев Жанат Ергалиевич, 1983 г. р., в органах гражданской защиты (служит. – Прим. ред.) с 2008 года.Пресс-служба МЧС РК

Поджигателем сухостоя оказался пожарный из Алматы

Фото: скриншот видео

В ведомстве уточнили, что Жанат Утеулиев задержан сотрудниками отдела полиции Жамбылского района Алматинской области и привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РК: ст. 505, ч. 1 и ст. 440, ч. 1.

В ходе проверочных мероприятий Утеулиев не смог пояснить свои действия, связанные с поджогом сухостоя, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.Пресс-служба МЧС РК

В настоящее время назначено служебное расследование.

6 сентября в социальных сетях появилось видео пожара близ поселка Енбекшиарал. Также на кадрах был запечатлен поджигатель.

7 сентября в Алматинской области полицейские задержали поджигателя сухостоя. Им оказался 39-летний местный житель.

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