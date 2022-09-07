Поджигатель сухостоя попал на видео в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области полицейские задержали поджигателя сухостоя, сообщает Zakon.kz.
6 сентября в социальных сетях появилось видео пожара близ поселка Енбекшиарал. Также на кадрах был запечатлен поджигатель.
Огонь потушили очевидцы, заснявшие поджог на видео.
Мужчина, поджигавший сухостой, установлен и доставлен в полицию. Им оказался 39-летний местный житель. Пресс-служба ДП Алматинской области
Как отметили в полиции, на допросе задержанный не смог пояснить свои действия, так как при поджоге был в алкогольном опьянении.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК.
7 сентября полицейские Алматы установили подозреваемого в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе. Как рассказал мужчина, он был в состоянии алкогольного опьянения и хотел разогреть себе консервы, однако когда огонь перекинулся на кусты, он испугался и покинул место.
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