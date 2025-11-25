#АЭС в Казахстане
Происшествия

Вертолет спасателей экстренно подняли в районе Шымбулака в Алматы: что произошло

Вертолет МЧС РК, вертолеты МЧС РК, специальная техника МЧС РК, спецтехника МЧС РК, авиация МЧС РК, авиапарк МЧС РК, спасатель, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 16:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы спасателям Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) пришлось задействовать вертолет из-за чрезвычайного происшествия в горах, сообщает Zakon.kz.

25 ноября 2025 года там произошел пожар – горела сухая растительность.

"Сегодня в Алматы, в Медеуском районе, в районе ГЛК "Шымбулак" произошло возгорание сухой травы и кустарника на высоте около 2300 метров над уровнем моря. Незамедлительно был развернут оперативный штаб. В тушении были задействованы порядка 50 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС, лесного хозяйства, "Казавиалесоохраны", ДП, а также вертолет с водосливным устройством "Казавиаспас" МЧС", – сообщили в ведомстве.

Тушение осложнялось труднодоступной горной местностью. Но благодаря слаженным действиям спасателей и пилотов "Казавиаспаса" возгорание ликвидировали.

Утром 25 ноября на пр. аль-Фараби в Алматы машина сгорела после дорожно-транспортного происшествия.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
