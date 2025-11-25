Вертолет спасателей экстренно подняли в районе Шымбулака в Алматы: что произошло

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Алматы спасателям Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) пришлось задействовать вертолет из-за чрезвычайного происшествия в горах, сообщает Zakon.kz.

25 ноября 2025 года там произошел пожар – горела сухая растительность. "Сегодня в Алматы, в Медеуском районе, в районе ГЛК "Шымбулак" произошло возгорание сухой травы и кустарника на высоте около 2300 метров над уровнем моря. Незамедлительно был развернут оперативный штаб. В тушении были задействованы порядка 50 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС, лесного хозяйства, "Казавиалесоохраны", ДП, а также вертолет с водосливным устройством "Казавиаспас" МЧС", – сообщили в ведомстве. Тушение осложнялось труднодоступной горной местностью. Но благодаря слаженным действиям спасателей и пилотов "Казавиаспаса" возгорание ликвидировали. Утром 25 ноября на пр. аль-Фараби в Алматы машина сгорела после дорожно-транспортного происшествия.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: