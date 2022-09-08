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Законодательство РК

Утверждены правила участия юридических консультантов в оказании бесплатной правовой помощи

утверждены правила оказания гарантированной государством юридической помощи Фото: unsplash
Приказом министра юстиции РК от 31 августа 2022 года утверждены Правила участия юридических консультантов в оказании гарантированной государством юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что участие в оказании гарантированной государством юридической помощи принимают юридические консультанты, сведения о которых отражены в реестре палат юридических консультантов, размещенном на интернет-ресурсе уполномоченного органа, заключившие соответствующее соглашение.

В рамках оказания гарантированной государством юридической помощи юридические консультанты осуществляют:

  • правовое консультирование;

  • защиту и представительство интересов физических лиц в судах, иных государственных органах и негосударственных организациях;

  • проведение примирительных процедур.

Палата юридических консультантов области, городов ежегодно не позднее 1 декабря направляет в территориальный орган юстиции список юридических консультантов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.

Как отмечается, этот список обновляется ежеквартально и поддерживается в актуальном состоянии.

Палаты юридических консультантов ежемесячно, не позднее 25 числа, формируют график дежурств юридических консультантов.

Гарантированная государством юридическая помощь в виде правового консультирования осуществляется юридическим консультантом непосредственно в момент обращения заявителя или через единую информационную систему юридической помощи в электронном формате.

Указывается, что при невозможности оказания юридической помощи непосредственно после обращения заявителя она должна быть оказана в срок, не превышающий трех рабочих дней. Заявитель в доступной форме извещается юридическим консультантом о дне и времени приема.

Правовое консультирование проводится по месту нахождения заявителя, если он вследствие тяжелого заболевания, первой и второй групп инвалидности, связанных с затруднениями в передвижении, или иных обстоятельств не в состоянии явиться в назначенное юридическим консультантом место приема.

По одному и тому же вопросу лицо может получить бесплатную юридическую помощь один раз.

При этом выбор юридического консультанта для оказания квалифицированной юридической помощи осуществляется самим заявителем.

Выбор юридического консультанта для оказания квалифицированной юридической помощи по назначению судов осуществляется в соответствии с графиком, сформированным палатами юридических консультантов в бумажном и/или электронном формате через единую информационную систему юридической помощи.

Правила также предусматривают основания, по которым заявитель может получить отказ в гарантированной государством юридической помощи:

  • если заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи;

  • если обращение заявителя не имеет правовой характер.

Ранее сообщалось, кто сможет получить бесплатную юридическую помощь.

При этом отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи может быть обжалован в уполномоченный орган или суд.

Приказ вводится в действие с 18 сентября 2022 года.

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