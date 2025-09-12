Оказание помощи юрконсультантом: внесены изменения

Министр юстиции приказом от 29 августа 2025 года внес изменения в Правила участия юридических консультантов в оказании гарантированной государством юридической помощи, организуемой палатами юридических консультантов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что оказание гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования осуществляется юридическим консультантом непосредственно в момент обращения физического лица или через единую информационную систему юридической помощи в электронном формате.

Перед оказанием гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования юридический консультант рекомендует лицу, обратившемуся за правовой консультацией, использование автоматизированного помощника по правовым вопросам.

При невозможности оказания юридической помощи непосредственно после обращения физического лица она должна быть оказана в срок, не превышающий трех рабочих дней. Физическое лицо в доступной форме извещается юридическим консультантом о дне и времени приема.

Правовое консультирование проводится по месту нахождения физического лица, если он вследствие тяжелого заболевания, первой и второй групп инвалидности, связанных с затруднениями в передвижении, или иных обстоятельств не в состоянии явиться в назначенное юридическим консультантом место приема.

По одному и тому же вопросу лицо может получить гарантированную государством юридическую помощь один раз.

Выбор юридического консультанта для оказания квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования осуществляется заявителем (физическим лицом).

Также говорится, что в оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования, защиты и представительства отказывается при наличии одного из следующих оснований:

заявитель (физическое лицо) не относится к категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 26 Закона;

обращение заявителя не имеет правовой характер.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2025 года.