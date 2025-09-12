#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.89
629.53
6.34
Право

Оказание помощи юрконсультантом: внесены изменения

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 11:49 Фото: pexels
Министр юстиции приказом от 29 августа 2025 года внес изменения в Правила участия юридических консультантов в оказании гарантированной государством юридической помощи, организуемой палатами юридических консультантов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что оказание гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования осуществляется юридическим консультантом непосредственно в момент обращения физического лица или через единую информационную систему юридической помощи в электронном формате.

Перед оказанием гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования юридический консультант рекомендует лицу, обратившемуся за правовой консультацией, использование автоматизированного помощника по правовым вопросам.

При невозможности оказания юридической помощи непосредственно после обращения физического лица она должна быть оказана в срок, не превышающий трех рабочих дней. Физическое лицо в доступной форме извещается юридическим консультантом о дне и времени приема.

Правовое консультирование проводится по месту нахождения физического лица, если он вследствие тяжелого заболевания, первой и второй групп инвалидности, связанных с затруднениями в передвижении, или иных обстоятельств не в состоянии явиться в назначенное юридическим консультантом место приема.

По одному и тому же вопросу лицо может получить гарантированную государством юридическую помощь один раз.

Выбор юридического консультанта для оказания квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования осуществляется заявителем (физическим лицом).

Также говорится, что в оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования, защиты и представительства отказывается при наличии одного из следующих оснований:

  • заявитель (физическое лицо) не относится к категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 26 Закона;
  • обращение заявителя не имеет правовой характер. 

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: