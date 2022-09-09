Чемпион Лиги конференций-2022 сенсационно проиграл на старте Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб "Рома" под руководством Жозе Моуринью неожиданно уступил в первом туре Лиги Европы. "Римляне" в гостях проиграли болгарскому коллективу "Лудогорец" – 1:2, сообщает Zakon.kz.

Итальянская "Рома", которая является победителем Лиги конференций прошедшего футбольного сезона, в стартовом туре группового раунда Лиги Европы потеряла очки на выезде. В противостоянии "Лудогорца" и "Ромы" хозяева поля первыми открыли счет усилиями бразильца Каули. "Римляне" сравняли результат благодаря голу Элдора Шомуродова. Но за считанные минуты до финального свистка игрок "Лудогорца" Нонато принес победу болгарской дружине.

Также неожиданный результат был зафиксирован на "Олд Траффорд", где "Манчестер Юнайтед" проиграл "Реал Сосьедаду" (Испания) – 0:1.

Наряду с играми Лиги конференций состоялись поединки еще одного клубного турнира Лиги конференций.

Все три футбольных турнира Европы проходят без участия казахстанских команд, которые не смогли пройти квалификационный этап.

Матчи второго тура Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 15 и 16 сентября.

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