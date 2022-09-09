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Акционер ТОО "СГХК" направил 200 млн тенге в помощь Костанайской области

помощь бизнесмен Костанайская область Фото: пресс-служба МЧС РК
Казахстанский бизнесмен, акционер ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" Клебанов направил 200 миллионов тенге на поддержку жителей Костанайской области, пострадавших в результате пожаров.

Финансовая помощь адресована семьям, оставшимся без крова.

В этой тяжелой для Костанайской области ситуации сложно стоять в стороне. Пожар локализован, но еще предстоит большая работа по ликвидации последствий, обеспечению жильем пострадавших. Выделенные ТОО "СГХК" средства пойдут на восстановление региона и оказание необходимой помощи пострадавшим.Клебанов

Лесной пожар на территории Костанайской области начался 2 сентября и, помимо лесных угодий, охватил жилой сектор в ряде близлежащих сел, откуда эвакуировано более 1800 человек.

В результате огнем уничтожено более 100 домов. Средства, выделяемые Клебановым в связи с чрезвычайной ситуацией в Костанайской области, будут направлены в фонд "Қазақстан халқына", который оказывает помощь пострадавшим от лесных пожаров.

Как отметили в фонде "Қазақстан халқына", после ликвидации стихийного бедствия и установления объема ущерба совместно с местными исполнительными органами будет проработан механизм оказания благотворительной помощи жителям региона.

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