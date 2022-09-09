Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Краснокнижный уриал вернулся в Мангистау

фотоловушка Устюрт горный баран Фото: скриншот видео
Устюртский уриал вернулся на северный чинк Устюрта. Видео фотоловушки с животным, занесенным в Красную книгу Казахстана, опубликовано на странице Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), сообщает Zakon.kz.

В сообщении ассоциации сказано, что Устюртский уриал – подвид горного барана, эндемик, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана.

Основное место обитания уриала в Казахстане – Западный чинк Устюрта, и последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого редкого копытного за пределами Мангистауской области. Но теперь, похоже, ареал вида в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток, – говорится в публикации.

Также отмечено, что с 2018 года животных начали регистрировать фотоловушки на чинках Жельтау и Донызтау (территория Атырауской и Актюбинской областей).

Ягнят и беременных самок здесь пока не отмечали, значит, уриалы не обитают здесь постоянно. Однако в будущем, возможно, станут использовать эти места для размножения.

Еще одним редким животным, не так давно попавшим в фотоловушку Устюртского государственного природного заповедника, стала степная рысь.

Читайте также

По перегруженности трафика на дорогах Казахстан занял 47-e место из 87

Крупный пожар произошел на территории Алакольского лесного хозяйства

Анастасия Московчук
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
заморозки
Заморозки, гроза и шквал ожидаются в Казахстане в пятницу
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
король
Британский монарх взял имя Карл III и сделал первое заявление
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
застройка, история
Озвучены интересные факты о гостинице "Казахстан" в Алматы
Карл
Что известно о новом короле Карле III
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления