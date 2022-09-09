Краснокнижный уриал вернулся в Мангистау

Устюртский уриал вернулся на северный чинк Устюрта. Видео фотоловушки с животным, занесенным в Красную книгу Казахстана, опубликовано на странице Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), сообщает Zakon.kz.

В сообщении ассоциации сказано, что Устюртский уриал – подвид горного барана, эндемик, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана.

Основное место обитания уриала в Казахстане – Западный чинк Устюрта, и последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого редкого копытного за пределами Мангистауской области. Но теперь, похоже, ареал вида в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток, – говорится в публикации.

Также отмечено, что с 2018 года животных начали регистрировать фотоловушки на чинках Жельтау и Донызтау (территория Атырауской и Актюбинской областей).

Ягнят и беременных самок здесь пока не отмечали, значит, уриалы не обитают здесь постоянно. Однако в будущем, возможно, станут использовать эти места для размножения.

Еще одним редким животным, не так давно попавшим в фотоловушку Устюртского государственного природного заповедника, стала степная рысь.