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Алматинцев ждет дождливая погода

Алматинцев ждет дождливая погода Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 10-12 сентября, сообщает Zakon.kz.

10 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +29...+31°С.

11 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +23...+25°С.

12 сентября – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +18...+20°С.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня заморозки ожидаются в центральной части Казахстана.

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