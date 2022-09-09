Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами прокомментировал экономическую ситуацию в стране, сообщает Zakon.kz.

30 лет, к сожалению, не можем обеспечить себя базовыми материалами: битумом, трубами, стеклом и другими стройматериалами. Недавно случился сахарный кризис. При потребности страны 550 тыс. тонн сахара ежегодно мы производим чуть более 50 тыс. тонн сахара, как выяснилось. То есть примерно 10%. Ну неудобно говорить об этом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он призвал предпринимателей инвестировать в высокотехнологичные производства и модернизацию предприятий.

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Президент во время обращения к предпринимателям призвал их не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем.