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Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу

Дмитрий Баландин женился Фото: Instagram/dmitriy_balandin_
Дмитрий Баландин женился на своей возлюбленной – бронзовой призерке Азиатских игр 2014 года по синхронному плаванию Кристине Тыныбаевой.

27-летний олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин сыграл свадьбу.

Отмечается, что перед женитьбой Дмитрий и Кристина встречались на протяжении нескольких лет.

Олимпийское "золото" в плавании Дмитрий Баландин завоевал в 2016 году на олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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