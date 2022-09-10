Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу

Дмитрий Баландин женился на своей возлюбленной – бронзовой призерке Азиатских игр 2014 года по синхронному плаванию Кристине Тыныбаевой.

27-летний олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин сыграл свадьбу.

Отмечается, что перед женитьбой Дмитрий и Кристина встречались на протяжении нескольких лет.

Олимпийское "золото" в плавании Дмитрий Баландин завоевал в 2016 году на олимпиаде в Рио-де-Жанейро.