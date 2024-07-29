Чемпион Олимпиады-2016 Дмитрий Баландин стал отцом

Фото: Instagram/dmitriy_balandin_

Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по плаванию 2016 года в Рио (Бразилия) Дмитрий Баландин и его супруга Кристина 28 июля 2024 года стали родителями, сообщает Zakon.kz.

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