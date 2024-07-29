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Чемпион Олимпиады-2016 Дмитрий Баландин стал отцом

Плавание Рождение Ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:31 Фото: Instagram/dmitriy_balandin_
Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по плаванию 2016 года в Рио (Бразилия) Дмитрий Баландин и его супруга Кристина 28 июля 2024 года стали родителями, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью поделился сам бывший спортсмен, проинформировав общественность через свою страницу в Instagram.

Плавание Баландин Отец, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:31

Фото: Instagram/dmitriy_balandin_

Баландин женился на Кристине Тыныбаевой в сентябре 2022 года.

Дмитрий стал олимпийским чемпионом в 2016 году на Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро, завоевав первое историческое "золото" для страны на дистанции 200 метров брассом.

Трехкратный победитель Азиатских игр завершил карьеру 21 сентября 2022 года.

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