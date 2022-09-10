Казахстан ведет переговоры с 51 зарубежной компанией для локализации производства
10 сентября в цифровом офисе правительства премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание инвестиционного штаба, на котором рассмотрели темпы исполнения целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал и привлечению прямых иностранных инвестиций, а также ряд других вопросов.
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр подчеркнул, что в этом году наблюдается положительная динамика по инвестициям в основной капитал на уровне 4,5%, при этом 12 регионов установленные целевые индикаторы не выполнили. Самые низкие показатели у Шымкента, Туркестанской и Улытауской областей.
Крупные компании готовы инвестировать в производство и создавать новые рабочие места. С ними просто нужно работать, заключать инвестиционные контракты, по новым проектам – дать гарантии стабильности налогового законодательства. Руководству областей и госорганов нужно активизировать работу по привлечению инвестиций и держать данный вопрос на особом контроле.Алихан Смаилов
Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что за первый квартал 2022 года в страну привлекли 6,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.
В первую десятку стран-инвесторов за этот период вошли Нидерланды, США, Швейцария, Россия, Китай, Южная Корея, Бельгия, Великобритания, Франция и Турция.
Общенациональный пул инвестиционных проектов содержит 797 проектов на 30,2 трлн тенге в таких отраслях, как химическая промышленность, ГМК, энергетика, транспорт и логистика, пищевая промышленность, туризм, информационно-коммуникационные технологии, нефтегазохимия, сельское хозяйство и т.д.
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Полная реализация проектов пула позволит создать порядка 130 тыс. рабочих мест. В 2022 году запланирован запуск 272 проектов на 2,98 трлн тенге с созданием 24 тыс. рабочих мест.
Кроме того, в настоящее время идет работа по релокации иностранных компаний в Казахстан.
С 51 из 310 таргетируемых компаний уже ведутся предметные переговоры по локализации производства в нашей стране. Среди них Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue и др. На стадии предварительных переговоров – компании Canon, Kronospan, Alstom, Haier и другие.
Премьер-министр сообщил, что по итогам I квартала в стране зафиксировали положительную динамику притока прямых иностранных инвестиций на 54%.
Вместе с тем у нас сейчас открывается окно возможностей, связанное с желанием ряда инвесторов осуществить релокацию своих производств. Министры и акимы должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих в этом направлении вопросов. Алихан Смаилов
Подводя итоги заседания, премьер-министр подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принять исчерпывающие меры по запуску всех запланированных инвестиционных проектов.
По его словам, необходимо заложить прочную основу на предстоящие годы для динамики по инвестициям. Это очень важно с точки зрения создания рабочих мест и диверсификации экономики Казахстана, заключил премьер.