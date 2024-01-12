В Шымкенте школьник умер на уроке физкультуры

11 января 2024 года 13-летний мальчик умер во время урока физкультуры в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского управления образования уточнили, что ученик восьмого класса во время занятий потерял сознание.

Школьная медсестра, как сказано в публикации "Отырар", оказала первую помощь и вызвала скорую медицинскую помощь.

"Прибывшая на вызов бригада скорой помощи вызвала вторую специальную экстренную помощь. Однако до приезда экстренной медицинской службы у ребенка остановилось сердце, и он скончался. В настоящее время компетентные органы проводят расследование". Пресс-служба Управления образования Шымкента

14 декабря 2023 года в одной из школ Актобе скончался ученик. Тогда семиклассник во время перемены забежал в класс, споткнулся и ударился о парту. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось его спасти.