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В Шымкенте школьник умер на уроке физкультуры

В Шымкенте школьник умер на уроке физкультуры Фото: Zakon.kz
11 января 2024 года 13-летний мальчик умер во время урока физкультуры в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского управления образования уточнили, что ученик восьмого класса во время занятий потерял сознание.

Школьная медсестра, как сказано в публикации "Отырар", оказала первую помощь и вызвала скорую медицинскую помощь.

"Прибывшая на вызов бригада скорой помощи вызвала вторую специальную экстренную помощь. Однако до приезда экстренной медицинской службы у ребенка остановилось сердце, и он скончался. В настоящее время компетентные органы проводят расследование".Пресс-служба Управления образования Шымкента

14 декабря 2023 года в одной из школ Актобе скончался ученик. Тогда семиклассник во время перемены забежал в класс, споткнулся и ударился о парту. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось его спасти.

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Анастасия Московчук
Шымкент
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